СМИ: В Африке британского военного убил слон

Британский солдат Мэттью Тэлбот был убит слоном во время антибраконьерской операции в Малави, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Сообщается, что 22-летний Тэлбот находился в патруле в национальном парке «Ливонде». Подробности инцидента не приводятся.

Министерство обороны Великобритании выпустило сообщение, что вынуждено признать смерть Мэттью Тэлбота, «который трагически погиб в ходе антибраконьерских операций в Малави 5 мая 2019 года».

Ранее сообщалось, что в индийском штате Орисса слон напал на людей в двух деревнях, в результате произошедшего погибли пять человек.