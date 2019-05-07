СМИ: В Африке британского военного убил слон
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Сообщается, что 22-летний Тэлбот находился в патруле в национальном парке «Ливонде». Подробности инцидента не приводятся.
Министерство обороны Великобритании выпустило сообщение, что вынуждено признать смерть Мэттью Тэлбота, «который трагически погиб в ходе антибраконьерских операций в Малави 5 мая 2019 года».
Ранее сообщалось, что в индийском штате Орисса слон напал на людей в двух деревнях, в результате произошедшего погибли пять человек.