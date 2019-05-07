СМИ: В Африке британского военного убил слон

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Британский солдат Мэттью Тэлбот был убит слоном во время антибраконьерской операции в Малави, сообщает Sky News со ссылкой на источники.
СМИ: В Африке британского военного убил слон
  • ©pixabay.com

Сообщается, что 22-летний Тэлбот находился в патруле в национальном парке «Ливонде». Подробности инцидента не приводятся.

Министерство обороны Великобритании выпустило сообщение, что вынуждено признать смерть Мэттью Тэлбота, «который трагически погиб в ходе антибраконьерских операций в Малави 5 мая 2019 года».

Ранее сообщалось, что в индийском штате Орисса слон напал на людей в двух деревнях, в результате произошедшего погибли пять человек.

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