Австрия передала Хорватии МиГ-21 дезертира Перешина

Австрия передала Хорватии самолёт МиГ-21, на котором лётчик-испытатель Рудольф Перешин дезертировал из Югославии в 1991 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на австрийское Минобороны, самолёт был перевезён в разобранном виде из музея авиации города Цельтвег в Загреб. Хорватия передала для австрийского музея другой истребитель МиГ-21.

25 октября 1991 года Перешин дезертировал на МиГ-21 из расположения югославской армии и приземлился на аэродроме Клагенфурт в Австрии. Через несколько дней он вступил в ряды хорватской армии. Перешин погиб в 1995 году, был сбит над рекой Савой ПЗРК боснийских сербов.

МиГ-21 Перешина оставался в музее военной авиации Вооружённых сил Австрии в городе Цельтвег, и Югославия долгое время добивалась его возвращения. В итоге австрийская сторона решила отдать самолёт Хорватии.

МиГ-21 выпускался с 1959 по 1985 год, в марте 2019 года в Индии разбился один из этих истребителей.