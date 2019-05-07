Исследование: арабская молодёжь всё чаще считает союзником Россию, а не США

Молодёжь в арабских странах всё чаще считает союзником Россию, а не США. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования настроений арабской молодёжи Arab Youth Survey.

В опросе, который проводился среди молодёжи от 18 до 24 лет в 15 арабских странах, приняли участие 3300 человек. В рамках исследования им предложили высказаться на тему того, какие страны они считают союзниками, а какие — врагами.

Так, большинство респондентов (67%) назвали врагом Иран. На втором месте идут США (59%), в то время как в 2016 году врагом их считали только 32%.

Отмечается, что репутация США в качестве союзника среди арабской молодёжи ухудшается. Доля молодых людей, называющих США союзником, уменьшилась с 63% в 2016 году до 41% в 2019-м. При этом Россию считают союзником 64% респондентов (три года назад — 60%).

Издание The National, комментируя результаты исследования, пишет, что эксперты связывают такую перемену в настроениях, по меньшей мере отчасти, с растущим влиянием в арабском мире RT и Sputnik.

Сайт RT на арабском — №1 среди сайтов новостных телеканалов в арабоязычном мире по посещаемости с марта 2018 года и по числу уникальных пользователей с июня 2018 года. Опережает Al Jazeera, Al Arabiya, CNN Arabic, Sky News Arabia (SimilarWeb).

По количеству просмотров на YouTube (почти 1,3 млрд) RT на арабском обгоняет арабоязычные версии всех иностранных для арабского региона новостных телеканалов: CNN Arabic, DW Arabic, Sky News, BBC, Euronews.

В Facebook число подписчиков RT на арабском превысило 15 млн, что больше аналогичного показателя арабоязычных версий других международных СМИ, в том числе CNN, BBC, Sky News, DW, France 24 и Euronews.

Кроме того, RT на арабском с февраля 2018 года лидирует среди страниц всех новостных сайтов на арабском языке в Facebook по числу взаимодействий с материалами (CrowdTangle).

В Instagram RT на арабском уже в течение двух месяцев подряд на первом месте по взаимодействию с материалами и по просмотрам видео (CrowdTangle).

Прошлогоднее социологическое исследование настроений также продемонстрировало, что арабская молодёжь разочаровывается в США.

Так, с 2016 по 2018 год уровень дружественных настроений по отношению к Соединённым Штатам сократился в арабских странах с 25% до 13%. При этом всего за год союзнические симпатии к Вашингтону снизились в регионе на 8%, в то время как к России увеличились сразу на 12%.