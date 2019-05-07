Президент Намибии ввёл режим ЧС в стране из-за засухи

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Президент Намибии Хаге Гейнгоб ввёл режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой в стране.

Об этом говорится в заявлении лидера.

«Я объявляю... режим чрезвычайной ситуации в связи с природной катастрофой в виде засухи во всех регионах Республики Намибии», — сказал он.

Гейнгоб добавил, что данное решение было принято после консультаций с правительством в соответствии со статьёй 26 конституции страны.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что 2018 год стал самым негативным с точки зрения климатических изменений за всю историю наблюдений.

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