СМИ: В Мексике разбился самолёт, на борту которого находились 13 человек
Частный самолёт Bombardier Challenger 601, пропавший во время полёта над территорией муниципалитета Монклова мексиканского штата Коауила, потерпел крушение в горной местности. Об этом сообщает интернет-издание Info 7.
- Reuters
По предварительным данным, на борту находились двое членов экипажа и 11 пассажиров.
Известно, что самолёт летел из американского Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей.
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