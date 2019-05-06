СМИ: В Мексике разбился самолёт, на борту которого находились 13 человек

Частный самолёт Bombardier Challenger 601, пропавший во время полёта над территорией муниципалитета Монклова мексиканского штата Коауила, потерпел крушение в горной местности. Об этом сообщает интернет-издание Info 7.

Reuters

По предварительным данным, на борту находились двое членов экипажа и 11 пассажиров. Известно, что самолёт летел из американского Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей.



