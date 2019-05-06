Лавров и Помпео проводят встречу в Рованиеми
- AFP
Как сообщает РИА Новости, встреча проходит на полях министерского совещания Арктического совета.
Отмечается, что основная тема для обсуждения — Венесуэла. Также стороны планируют обсудить ситуацию в Сирии, на Украине и двусторонние вопросы.
Ранее МИД России назвал Венесуэлу главной темой встречи Лаврова и Помпео.
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