В ЦПВС сообщили об уничтожении на севере Алеппо 15 боевиков

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В Сирии на севере Алеппо в результате обострения обстановки ликвидированы 15 боевиков Свободной сирийской армии, также уничтожены три их пикапа.
В ЦПВС сообщили об уничтожении на севере Алеппо 15 боевиков
  • Reuters

Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

«Утром 5 мая боевики незаконных вооружённых формирований обстреляли из реактивных систем залпового огня пригороды города Хама», — сказал он.

По его словам, один мирный житель погиб, двое получили ранения.

Также, по данным артиллерийской разведки, обстрел вёлся из районов населённых пунктов Кафер-Зайта и Эль-Латамна.

«Кроме того, обострилась обстановка на севере провинции Алеппо. Вечером 4 мая боевики Свободной сирийской армии двумя отрядами общей численностью до 250 человек на 20 автомобилях повышенной проходимости с крупнокалиберными пулемётами предприняли попытку прорыва линии обороны правительственных войск с направлений Сиджараз — Марааназ и Мелькия — Марааназ (40 км севернее Алеппо). Ответным огнём из опорных пунктов бандформирования были остановлены и отброшены на исходные позиции. Их потери составили более 15 человек убитыми, уничтожено три пикапа», — добавил Купчишин.

30 апреля сообщалось, что боевики обстреляли несколько населённых пунктов в сирийских провинциях Хама, Латакия и Алеппо.

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