В Северной Македонии завершилось голосование на выборах президента

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В Северной Македонии закрылись участки для голосования на выборах президента.
В Северной Македонии завершилось голосование на выборах президента
  • Reuters

Об этом сообщает «Новая Македония».

По последним данным, в выборах к 18:30 (19:30 мск) приняли участие 44,55% избирателей.

Отмечается, что всего было открыто более 3,4 тыс. избирательных участков.

В первом туре 21 апреля явка составила 41,67%.

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