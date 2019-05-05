В Северной Македонии завершилось голосование на выборах президента

В Северной Македонии закрылись участки для голосования на выборах президента.

Об этом сообщает «Новая Македония».

По последним данным, в выборах к 18:30 (19:30 мск) приняли участие 44,55% избирателей.

Отмечается, что всего было открыто более 3,4 тыс. избирательных участков.

В первом туре 21 апреля явка составила 41,67%.