В Северной Македонии завершилось голосование на выборах президента
В Северной Македонии закрылись участки для голосования на выборах президента.
- Reuters
Об этом сообщает «Новая Македония».
По последним данным, в выборах к 18:30 (19:30 мск) приняли участие 44,55% избирателей.
Отмечается, что всего было открыто более 3,4 тыс. избирательных участков.
В первом туре 21 апреля явка составила 41,67%.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube