В МИД России ответили на слова Трампа о новой ядерной сделке с КНР
- РИА Новости
«Думаю, что в качестве первоочередной задачи нам с коллегами из США стоило бы сосредоточиться на продлении действующего ДСНВ, заключённого в 2010 году», — приводит его слова РИА Новости.
Рябков добавил, что для продления договора нужно «решить несколько проблем», которые связаны с тем, что США «искусственно вывели из засчёта по договору значительную часть своих стратегических носителей».
После этого необходимо продлить ДСНВ, чтобы получить «определённый запас времени для обсуждения того, что делать дальше», отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Ранее американский президент заявил, что Пекин хотел бы стать частью возможного ядерного соглашения между Вашингтоном и Москвой.