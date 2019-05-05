В МИД России ответили на слова Трампа о новой ядерной сделке с КНР

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал предложение американского президента Дональда Трампа о заключении трёхсторонней ядерной сделки между Вашингтоном, Москвой и Пекином.
В МИД России ответили на слова Трампа о новой ядерной сделке с КНР
  • РИА Новости

«Думаю, что в качестве первоочередной задачи нам с коллегами из США стоило бы сосредоточиться на продлении действующего ДСНВ, заключённого в 2010 году», — приводит его слова РИА Новости.

Рябков добавил, что для продления договора нужно «решить несколько проблем», которые связаны с тем, что США «искусственно вывели из засчёта по договору значительную часть своих стратегических носителей».

После этого необходимо продлить ДСНВ, чтобы получить «определённый запас времени для обсуждения того, что делать дальше», отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Ранее американский президент заявил, что Пекин хотел бы стать частью возможного ядерного соглашения между Вашингтоном и Москвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить