В ЦПВС не исключили подготовки боевиками атаки на Хаму

Боевики на юге идлибской зоны деэскалации концентрируются под командованием террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Не исключается их наступления на город Хама.

Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По имеющимся данным, за последние дни в районах пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта «наблюдается концентрация отрядов боевиков различных незаконных вооружённых формирований».

«Нельзя исключить, что ими создаётся ударная группировка, вероятной целью которой может стать наступление на город Хама», — сказал он.

Ранее в ЦПВС заявили, что боевики пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.