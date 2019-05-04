Пушков оценил заявление Трампа о желании КНР стать членом ядерной сделки США и России

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России.

Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в Twitter.

Как отметил сенатор, он сомневается в том, что в самом Пекине знают о таком желании.

«Трамп утверждает, что Китай «очень хочет» присоединиться к возможному новому ядерному соглашению между США и Россией. Но знают ли об этом в Пекине? Ведь там до сих пор заявляли обратное», — указал он.

Пушков предположил, что китайская сторона могла «на словах подыграть Трампу», однако это пока не является гарантией каких-либо реальных действий.

Отдельно политик напомнил, как некоторое время назад Трамп заявлял, что глава КНДР Ким Чен Ын желает заключить с ним сделку.

«Но сделки как не было, так и нет. А предложение Трампа передать США всё ядерное оружие КНДР вызвало у Кима такую оторопь, что он срочно покинул Ханой», — добавил Пушков.

Ранее Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.

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