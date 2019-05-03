Эксперт оценил отношения России и США

Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и США.

Как отметил Блохин, двусторонние отношения в настоящее время настолько масштабные и обширные, что на встрече глав российского и американского внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Майка Помпео в Финляндии может быть затронут очень широкий спектр вопросов.

«Первый блок — это будущее договора СНВ-III, который истекает в 2021 году, то есть вопросы, связанные с проблемами стратегической стабильности», — считает эксперт.

По его словам, во второй блок входят региональные вопросы, в том числе по Венесуэле, Сирии, Украине, Корейскому полуострову.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что встреча Лаврова и Помпео в Финляндии согласована.