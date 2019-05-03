В посольстве России заявили о вбросах Лондона по инциденту в Солсбери

В посольстве России в Великобритании заявили, что британские спецслужбы вбрасывали в публичное пространство многочисленные версии инцидента в Солсбери. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря посольства, опубликованном на сайте диппредставительства.

Он прокомментировал заявление главы МИД Британии Джереми Ханта о том, что Россия «распространила более 40 самостоятельных версий инцидента» в Солсбери.

По его словам, подобные заявления от британских властей звучат не впервые, при этом «цифра каждый раз называется новая, но суть остаётся та же».

В посольстве отметили, что российской стороне «на каком-то этапе представили список этих «нарративов», в числе которых были «в основном разного рода догадки гостей российских ток-шоу» и «совсем уж не относящиеся к делу вещи типа «англичане хотели отравить ещё Ивана Грозного».

«Между тем британские спецслужбы действительно вбрасывали в публичное пространство многочисленные противоречащие друг другу версии произошедшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общественности предлагают набор не связанных друг с другом элементов, в совокупности якобы доказывающих причастность России к отравлению.

«Тиражирование бессмысленных обвинений в адрес России ни на дюйм не приближает Лондон к тому, чтобы убедить общественность в собственной правоте», — заявили в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что лишь публикация максимально полной информации о расследовании, которая может быть проверена в том числе российскими специалистами, может компенсировать нынешнюю атмосферу секретности вокруг инцидента в Солсбери.

Ранее посол России в Британии Александр Яковенко в эфире RT назвал три проблемы в расследовании дела Скрипалей.