Обладательницу титула «Мисс Уругвай — 2006» нашли мёртвой в Мехико

Обладательница титула «Мисс Уругвай — 2006» Фатими Давила найдена мёртвой в одной из гостиниц Мехико. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на городскую прокуратуру.

AFP

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Отмечается, что тело Давилы обнаружили в ванной. По данным издания, женщина прибыла в столицу Мексики во второй половине апреля для поиска работы. Ранее в Германии от сердечного приступа умерла «Юная мисс Вселенная — 2017» Лотте ван дер Зее.