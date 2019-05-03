Обладательницу титула «Мисс Уругвай — 2006» нашли мёртвой в Мехико

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Обладательница титула «Мисс Уругвай — 2006» Фатими Давила найдена мёртвой в одной из гостиниц Мехико. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на городскую прокуратуру.
Обладательницу титула «Мисс Уругвай — 2006» нашли мёртвой в Мехико
  • AFP
  • © LUCAS JACKSON

Отмечается, что тело Давилы обнаружили в ванной.

По данным издания, женщина прибыла в столицу Мексики во второй половине апреля для поиска работы.

Ранее в Германии от сердечного приступа умерла «Юная мисс Вселенная — 2017» Лотте ван дер Зее.

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