Банк Англии сохранил базовую ставку

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Банк Англии принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.
Банк Англии сохранил базовую ставку
  • Reuters

Об этом сообщает Press Association со ссылкой на финансовый регулятор.

В августе 2018 года британский регулятор впервые с ноября 2017 года повысил ставку — на 25 базисных пунктов, до 0,75% с 0,5%.

Ранее стало известно, что Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.

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