Банк Англии сохранил базовую ставку

Банк Англии принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.

Об этом сообщает Press Association со ссылкой на финансовый регулятор.

#Breaking The Bank of England left interest rates unchanged at 0.75% today — Press Association (@PA) 2 мая 2019 г.

В августе 2018 года британский регулятор впервые с ноября 2017 года повысил ставку — на 25 базисных пунктов, до 0,75% с 0,5%.

Ранее стало известно, что Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.