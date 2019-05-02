Банк Англии сохранил базовую ставку
- Reuters
Об этом сообщает Press Association со ссылкой на финансовый регулятор.
#Breaking The Bank of England left interest rates unchanged at 0.75% today— Press Association (@PA) 2 мая 2019 г.
В августе 2018 года британский регулятор впервые с ноября 2017 года повысил ставку — на 25 базисных пунктов, до 0,75% с 0,5%.
Ранее стало известно, что Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.