Представители Турции и США обсудили ситуацию в Сирии

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провёл переговоры со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри, в рамках которых они обсудили ситуацию в САР.

Об этом сообщает Anadolu.

«Состоялся обмен мнениями по вопросам борьбы с терроризмом в сирийских районах к востоку от реки Евфрат и в Сирии в целом», — пишет агентство.

Уточняется, что турецкая и американская стороны также обсудили реализацию турецко-американской Дорожной карты по району Мюнбич и противодействие террористическим организациям в регионе.

«Отмечена значимость продолжения сотрудничества на основе принципов прозрачности и взаимного доверия», — указывается в материале.

Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону Ливию и Сирию.