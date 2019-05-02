Представители Турции и США обсудили ситуацию в Сирии
Об этом сообщает Anadolu.
«Состоялся обмен мнениями по вопросам борьбы с терроризмом в сирийских районах к востоку от реки Евфрат и в Сирии в целом», — пишет агентство.
Уточняется, что турецкая и американская стороны также обсудили реализацию турецко-американской Дорожной карты по району Мюнбич и противодействие террористическим организациям в регионе.
«Отмечена значимость продолжения сотрудничества на основе принципов прозрачности и взаимного доверия», — указывается в материале.
Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону Ливию и Сирию.