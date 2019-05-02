Представители Турции и США обсудили ситуацию в Сирии

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провёл переговоры со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри, в рамках которых они обсудили ситуацию в САР.

Об этом сообщает Anadolu.

«Состоялся обмен мнениями по вопросам борьбы с терроризмом в сирийских районах к востоку от реки Евфрат и в Сирии в целом», — пишет агентство.

Уточняется, что турецкая и американская стороны также обсудили реализацию турецко-американской Дорожной карты по району Мюнбич и противодействие террористическим организациям в регионе.

«Отмечена значимость продолжения сотрудничества на основе принципов прозрачности и взаимного доверия», — указывается в материале.

Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону Ливию и Сирию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить