СМИ: Спецпредставитель США по КНДР может приехать в Южную Корею в мае

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн может приехать в Южную Корею 8-10 мая.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источники.

Как указывает агентство, переговоры, касающиеся деталей визита, находятся на финальной стадии.

Уточняется, что в Южной Корее Бигэн и его южнокорейский коллега Ли Ду Хун проведут встречу рабочей группы, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове и возможности возобновления переговоров по ядерной проблематике между США и КНДР.

В марте директор национальной разведки США Дэниел Коутс прибыл с визитом в Южную Корею.