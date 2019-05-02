СМИ: Спецпредставитель США по КНДР может приехать в Южную Корею в мае
Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источники.
Как указывает агентство, переговоры, касающиеся деталей визита, находятся на финальной стадии.
Уточняется, что в Южной Корее Бигэн и его южнокорейский коллега Ли Ду Хун проведут встречу рабочей группы, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове и возможности возобновления переговоров по ядерной проблематике между США и КНДР.
В марте директор национальной разведки США Дэниел Коутс прибыл с визитом в Южную Корею.