Эксперт оценил назначение Мордонт министром обороны Великобритании

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT назначение Пенни Мордонт, которая раньше занимала должность министра международного развития Великобритании, новым министром обороны страны.

«Как правило, именно в англосаксонской культуре мы видим, что когда женщины приходят на политические посты, они ведут себя даже более жёстко, нежели мужчины. Можно перечислить целый ряд женщин-политиков, которые были куда ястребинее, чем самые первоклассные ястребы. Но Мордонт всё равно придётся доказывать, что она соответствует занимаемой должности», — сказал эксперт.

Блохин также отметил, что в достаточно неспокойные для Великобритании времена очень важно то, какой человек «занимает пост министра обороны страны».

Ранее Мордонт была назначена новым министром обороны Великобритании.

Занимавший должность главы Минобороны Гэвин Уильямсон был отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.