Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала увольнение британского главы Минобороны Гэвина Уильямсона.

«Гениально, хотя и поздно. Мы вот давно утратили веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост. Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.

Ранее британский премьер Тереза Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.

Как отметили в канцелярии правительства, премьер «утратила уверенность в его способности занимать должность».