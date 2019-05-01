Берлускони перенёс лапароскопию

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перенёс лапароскопию в связи с кишечной непроходимостью. Об этом говорится в заявлении его партии «Вперёд, Италия».
Берлускони перенёс лапароскопию
  • Reuters

Как отмечается, в ночь на 29 апреля политик почувствовал симптомы в брюшной полости. Компьютерная томография выявила непроходимость тонкого кишечника.

«Он был подвергнут лапароскопическому обследованию, которое позволило диагностировать и воздействовать на заворот подвздошной кишки, возникший из-за спаечного процесса после перенесённой 40 лет назад холецистэктомии», — указывается в сообщении.

Операция прошла успешно, Берлускони планируют выписать в ближайшие дни, проинформировали в движении.

Ранее стало известно о госпитализации Берлускони в Милане.

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