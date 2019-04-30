Антонов: Москва против эскалации напряжённости с Вашингтоном

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона не заинтересована в эскалации напряжённости с США.
Антонов: Москва против эскалации напряжённости с Вашингтоном
  • Анатолий Антонов
  • © Mark Wilson/Getty Images/AFP

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не заинтересованы в эскалации напряжённости», — сказал он во время выступления в Университете Пенсильвании.

Отмечается, что таким образом он прокомментировал готовящийся выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Наш ответ (на выход США. — RT) построен таким образом, чтобы не втягивать Россию в дорогостоящую гонку вооружений», — добавил он.

Ранее Антонов рассказал RT, что существует большое количество мировых проблем, которые и российская, и американская стороны могли бы решить совместными усилиями.

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