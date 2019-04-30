Эксперт оценил отречение императора Японии Акихито от престола

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Старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с радио Sputnik оценил отречение императора Акихито от престола.
Эксперт оценил отречение императора Японии Акихито от престола
  • Reuters

«С Х до XIX века императоры Японии были отстранены от практического управления государством, у власти находились сёгуны. Потом в ходе Реставрации Мэйдзи императорам была возвращена власть. И с 1889 года существует закон об императорском доме, в котором нет пункта о возможности отречения императора от престола», — напомнил эксперт.

Как отметил Кузьминков, так как в прошлом сёгуны смогли отобрать власть, было решено сделать так, чтобы не было положения о возможности отречения императора. 

По словам эксперта, принятый в 2017 году закон, по которому Акихито смог при жизни передать престол наследнику, носит исключительный характер.

Ранее профессор МГИМО, бывший посол России в Японии Александр Панов в беседе с Nation News прокомментировал отречение Акихито.

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