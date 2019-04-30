В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте

Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что причиной инцидента стала авария, которая привела к тому, что была повреждена система транспортировки рабочих.

По данным агентства, в настоящий момент изучаются варианты вывода рабочих на поверхность.

По словам представителя компании, шахтёры сейчас в безопасности, у них есть доступ к воде, а вентиляция продолжает стабильно работать.

В январе в китайской провинции Шэньси в результате обрушения угольной шахты погиб 21 человек.