В МИД прокомментировали решение США по Договору о торговле оружием

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В МИД России прокомментировали решение США отозвать ратификационный пакет документов по Международному договору о торговле оружием, отметив, что перспектива универсализации договора становится «ещё более туманной».
В МИД прокомментировали решение США по Договору о торговле оружием
  • РИА Новости

Как подчеркнули в ведомстве, в документе отсутствуют запреты на передачу вооружений негосударственным структурам и производство вооружения без лицензий или по просроченным лицензиям.

«Как результат, сохраняются всё те же, что и ранее, риски попадания оружия в руки преступников и террористов и, как следствие, угрозы дальнейшей дестабилизации обстановки в горячих точках», — отметили в МИД.

Там подчеркнули, что в российские законы эти моменты предусматривают, поэтому считают неправильным «присоединяться к априори ущербному договору».

«Вашингтон, видимо, больше не намерен делать вид, что он солидарен со своими европейскими партнёрами, что и привело к данному решению администрации США», — заявили в министерстве, отметив, что участие в клубе в отсутствие таких крупнейших игроков на рынке вооружений, как США, Россия, Индия и Китай, «превращается в формальность».

Ранее Европейский союз выразил сожаление о решении США отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием. В Брюсселе отметили, что договор способствует обеспечению стабильности в мире.

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