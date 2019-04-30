Путин признателен уходящему императору Японии за внимание к России
- РИА Новости
«Ваше Величество, хотел бы выразить искреннюю признательность за Ваше внимание к российско-японским отношениям, которые получили заметное развитие в годы Вашего пребывания на императорском престоле», — говорится в послании.
Путин надеется, что взаимовыгодные связи между двумя странами продолжат укрепляться на всех направлениях.
Глава государства пожелал Акихито и его близким здоровья, бодрости духа, благополучия и долголетия.
Ранее глава японского правительства Синдзо Абэ официально объявил об отречении Акихито от престола.