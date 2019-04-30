Путин признателен уходящему императору Японии за внимание к России

Президент России Владимир Путин выразил признательность отрекающемуся от престола императору Японии Акихито за внимание к российско-японским отношениям. Cоответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваше Величество, хотел бы выразить искреннюю признательность за Ваше внимание к российско-японским отношениям, которые получили заметное развитие в годы Вашего пребывания на императорском престоле», — говорится в послании.

Путин надеется, что взаимовыгодные связи между двумя странами продолжат укрепляться на всех направлениях.

Глава государства пожелал Акихито и его близким здоровья, бодрости духа, благополучия и долголетия.

Ранее глава японского правительства Синдзо Абэ официально объявил об отречении Акихито от престола.