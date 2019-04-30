В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками

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Суд в китайской провинции Гуандун приговорил к смертной казни гражданина Канады, признанного виновным в торговле наркотиками и их производстве. Об этом сообщает издание Global Times.
В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками
  • РИА Новости

Как установил суд, гражданин Канады, личность которого не уточняется, вместе с гражданином Китая организовали и управляли торговлей наркотиками.

Кроме того, различные приговоры получили четыре мексиканца и американец, подчёркивает газета.

В январе Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.

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