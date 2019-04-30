Трамп выразил признательность покидающему трон императору Японии

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Президент США Дональд Трамп выразил признательность покидающему трон японскому императору Акихито и его супруге императрице Митико. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«От лица всего американского народа я (президент США Дональд Трамп. — RT) и первая леди страны (Меланья Трамп. — RT) выражаем сердечную признательность Его величеству императору Акихито и его супруге, императрице Митико», — говорится в тексте обращения Трампа. 

В своём послании американский лидер особо подчеркнул важность отношений между США и Японией.

«Император Акихито пять раз принимал президентов Соединённых Штатов в Японии и правил со времени окончания холодной войны до сегодняшнего дня», — отметил Трамп.

Акихито — 125-й император Японии, старший сын императора Хирохито. Он родился в 1933 году, взошёл на трон в 1989-м.

В декабре 2017 года, в день своего 84-летия, император Акихито заявил о намерении начать подготовку к передаче трона.

Как отмечается, в августе 2016 года он записал видеообращение, в котором выразил желание отречься от престола вследствие преклонного возраста в пользу своего старшего сына Нарухито.

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