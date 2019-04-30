Тачи призвал Сербию признать Косово
«Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета», — написал он в Facebook.
Вместе с этим Тачи добавил, что Косово «готово к всеобъемлющему соглашению о межгосударственных отношениях с Сербией».
В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент непризнанного государства Косово принятым недавно законом о переговорах Приштины и Белграда показал, что в действительности косовары не желают вести диалог с сербами.
Непризнанное государство Косово в последнее время реализовало ряд шагов, направленных против Сербии, в частности приняло решение о создании собственной армии и ввело пошлины в размере 100% на сербские товары, а затем расширило их.