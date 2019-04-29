Юнкер отреагировал на слова Макрона о кризисе Европейского союза

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не считает, что Европейский союз переживает кризис существования. Таким заявлением он отреагировал на слова французского лидера Эммануэля Макрона о кризисе ЕС.
Юнкер отреагировал на слова Макрона о кризисе Европейского союза
  • Reuters

По словам политика, в настоящее время не столько Евросоюз, сколько весь мир находится в кризисе.

«Разваливается прежний уклад. Растёт сила Китая, Индии. Мы имеем дело с миграционным кризисом, с президентом Трампом и со сложными торговыми отношениями с США... Поэтому я не думаю, что мы переживаем экзистенциальный кризис», — сказал Юнкер в интервью газете Rzeczpospolita.

Макрон призвал пересмотреть Шенгенскую зону. Он также назвал брексит символом кризиса в Европе.

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