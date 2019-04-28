Умер бывший сенатор США Лугар

Бывший сенатор США, эксперт в области вопросов нераспространения ядерного оружия Ричард Лугар умер в возрасте 87 лет.

«87-летний сенатор Ричард Лугар, который был мэром Индианаполиса с 1968 по 1975 год, сенатором США с 1977 по 2013 год и президентом Центра Лугара с 2013 года, спокойно ушёл из жизни в воскресенье, 28 апреля», — говорится в сообщении на сайте Центра Лугара.

Отмечается, что причиной смерти политика стали осложнения после хронической болезни.

Лугар известен как соавтор программы Нанна — Лугара по оказанию России и странам СНГ помощи в вопросах уничтожения оружия массового поражения.

В 2014 году Лугар со скепсисом отнёсся к американским санкциям против России.