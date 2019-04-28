The National Interest рассказал о способе «помирить» США и Россию

Соединённые Штаты могли бы заключить временное соглашение с Россией для нормализации отношений между странами, пишет The National Interest.

Как отмечает издание, в интересах Вашингтона создать коалицию против Пекина, а России более свойственно сближение с Европой и Соединёнными Штатами, нежели с Китаем.

По мнению автора статьи, любое решение потребует признания того, что Крым больше не станет украинским. Кроме того, США могут предложить прекратить «экспансию НАТО». Москва, в свою очередь, могла бы прекратить поддержку жителей самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.

Соглашение между США и Россией не сгладит все конфликты, однако контакты между двумя странами нормализуются, говорится в статье.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал RT, что существует большое количество мировых проблем, которые и российская, и американская стороны могли бы решить совместными усилиями.

В частности, по его словам, Москва и Вашингтон могли бы скооперировать свои действия для урегулирования ситуации в Афганистане.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН прокомментировал подготовленный американскими сенаторами законопроект о новых санкциях в отношении России.