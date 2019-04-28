Иран рассматривает возможность выхода из ДНЯО

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Тегеран рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как один из вариантов ответа на ужесточение санкционной политики Соединённых Штатов. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Иран рассматривает возможность выхода из ДНЯО
  • Reuters

«У Исламской Республики Иран есть множество выборов, и власти страны изучают их, и выход из ДНЯО — один из них», — цитирует министра Mehr.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп принял решение с начала мая не выводить другие страны из-под действия американских санкций в связи с закупкой нефти у Ирана.

Впоследствии в Тегеране заявили о планах принять ответные меры в связи с решением Вашингтона.

Генеральная Ассамблея ООН одобрила Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 12 сентября 1968 года. 

Документ закрепил за СССР, США, Великобританией, Францией и Китаем официальный статус обладателей ядерного оружия, но запретил передавать технологии его производства и сами ядерные боезаряды третьим странам.

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