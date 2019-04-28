Умер ведущий шоу Boom Bust на RT Барт Чилтон

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Ведущий популярной финансово-аналитической передачи Boom Bust на телеканале RT America Барт Чилтон умер на 59-м году жизни вследствие внезапной болезни.
Умер ведущий шоу Boom Bust на RT Барт Чилтон
  • © RT America

Чилтон вывел качество контента и значимость передачи на новый уровень, сделав её одной из наиболее популярных на канале RT America.

До начала карьеры на телевидении Чилтон работал в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, а также в нескольких предвыборных штабах местного и федерального уровней.

Во время президентских выборов он был одним из членов переходной команды экс-президента США Барака Обамы. В 1995—2001 годах по назначению бывшего американского лидера Билла Клинтона занимал пост заместителя руководителя аппарата министра сельского хозяйства США.

«Его будут помнить за его ум, умение сопереживать и радостный смех. Это невосполнимая утрата для нашей редакции, каждый из нас ощущает в сердце невосполнимую пустоту»,  —  отметил директор информационного вещания RT America Михаил Солодовников.

Чилтон влился в команду телеканала и стал его частью. Он относился к каждому с уважением, несмотря на должность, статус или возраст, отмечают его коллеги. Ведущий был способен расположить к себе, не произнеся ни слова.

Команда телеканала приносит искренние соболезнования его семье.

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