В Тунисе 12 человек погибли из-за столкновения двух грузовиков

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В тунисском городе Сиди-Бузид 12 человек погибли в результате столкновения двух грузовиков.

Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что ещё 21 получили ранения в результате аварии.

По данным агентства, в одном из грузовиков находились 30 женщин, которые ехали с сельскохозяйственных работ.

Как заявил глава управления гражданской обороны в городе полковник Мохамед аль-Джавади, столкновение произошло, когда шина одного грузовика взорвалась, в результате чего он повернул в противоположном направлении.

Ранее по меньшей мере восемь человек погибли и более 40 пострадали в результате ДТП в Перу.

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