В Тунисе 12 человек погибли из-за столкновения двух грузовиков
Об этом сообщает Anadolu.
Отмечается, что ещё 21 получили ранения в результате аварии.
По данным агентства, в одном из грузовиков находились 30 женщин, которые ехали с сельскохозяйственных работ.
Как заявил глава управления гражданской обороны в городе полковник Мохамед аль-Джавади, столкновение произошло, когда шина одного грузовика взорвалась, в результате чего он повернул в противоположном направлении.
Ранее по меньшей мере восемь человек погибли и более 40 пострадали в результате ДТП в Перу.