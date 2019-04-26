В Госдуме оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с Nation News оценил слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
В Госдуме оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
  • Reuters

«Когда США выходили по очереди из военных договоров, президент Владимир Путин сказал, что двери Российской Федерации всегда открыты в этом плане. Так что посмотрим, как это заявление будет реализовываться в практической плоскости», — отметил Красов.

По его словам, практических шагов после заявлений американской стороны зачастую не следует.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с ФАН прокомментировал заявление Трампа.

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