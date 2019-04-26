В Госдуме оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
- Reuters
«Когда США выходили по очереди из военных договоров, президент Владимир Путин сказал, что двери Российской Федерации всегда открыты в этом плане. Так что посмотрим, как это заявление будет реализовываться в практической плоскости», — отметил Красов.
По его словам, практических шагов после заявлений американской стороны зачастую не следует.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с ФАН прокомментировал заявление Трампа.