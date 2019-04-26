Глава Приморья назвал любимые русские песни Ким Чен Ына
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«Песня «Катюша» традиционно любимая, символизирует начало нашей дружбы, тяжёлых времён, когда мы помогали друг другу... «Вечер на рейде» ему тоже нравится, сегодня был исполнен великолепно, «Миллион алых роз» Пугачёвой — это те песни, которые любят наши соседи и с удовольствием поют, передают во все века от отца к сыну. Традиция и знание русских песен сближают нас», — приводит РИА Новости слова Кожемяко.
Глава Приморья сообщил, что Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию и что ему понравился Владивосток.
Также Кожемяко отметил, что Ким Чен Ын пообещал побывать в ресторане «Моранбон» во Владивостоке, который открывал его дедушка Ким Ир Сен.
26 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын покинул Владивосток после прощальной церемонии, которая прошла на привокзальной площади города.