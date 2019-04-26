Глава Приморья назвал любимые русские песни Ким Чен Ына

Глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын любит русские песни, в том числе «Катюшу», «Вечер на рейде» и «Миллион алых роз».

«Песня «Катюша» традиционно любимая, символизирует начало нашей дружбы, тяжёлых времён, когда мы помогали друг другу... «Вечер на рейде» ему тоже нравится, сегодня был исполнен великолепно, «Миллион алых роз» Пугачёвой — это те песни, которые любят наши соседи и с удовольствием поют, передают во все века от отца к сыну. Традиция и знание русских песен сближают нас», — приводит РИА Новости слова Кожемяко.

Глава Приморья сообщил, что Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию и что ему понравился Владивосток.

Также Кожемяко отметил, что Ким Чен Ын пообещал побывать в ресторане «Моранбон» во Владивостоке, который открывал его дедушка Ким Ир Сен.

26 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын покинул Владивосток после прощальной церемонии, которая прошла на привокзальной площади города.