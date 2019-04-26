МИД Шри-Ланки обнародовал список 40 погибших при взрывах иностранцев

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Министерство иностранных дел Шри-Ланки на своём сайте опубликовало список 40 иностранцев, погибших в результате взрывов 21 апреля.
МИД Шри-Ланки обнародовал список 40 погибших при взрывах иностранцев
  • Reuters

Согласно данным МИД, в терактах погибли 11 граждан Индии, шесть граждан Великобритании. На Данию, Испанию, Турцию, США, Саудовскую Аравию, Португалию, Китай и другие страны приходится максимум по трое погибших.

Отмечается, что останки 16 погибших иностранных граждан были переданы на родину.

Уточняется, что 14 иностранцев считаются пропавшими без вести. Они могут быть среди неопознанных жертв, останки которых находятся в морге Коломбо.

Кроме того, МИД сообщает, что при терактах пять иностранных граждан получили ранения. 

Накануне стало известно, что число погибших в результате серии терактов на Шри-Ланке 21 апреля составило 253, а не 359, как сообщалось ранее. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Шри-Ланке помощь в расследовании атак.

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