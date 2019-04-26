Путин стал почётным доктором университета Цинхуа

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Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором университета Цинхуа. Как сообщает РИА Новости, торжественная церемония прошла в отеле в Пекине.

«Большая честь получить звание почётного доктора одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира», — отметил Путин.

Уточняется, что решение о присвоении этого звания было принято университетом с согласия аттестационного комитета.

Диплом российскому лидеру вручил ректор вуза Ци Юн.

В феврале 2018 года в посольстве России в Афинах состоялась торжественная церемония передачи мантии почётного доктора Университета Пелопоннеса и диплома о присвоении этой высшей академической степени российскому лидеру Владимиру Путину.

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