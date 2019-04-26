Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook

Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети. Об этом сообщила генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

«Мы запускаем расследование в связи с несанкционнированным сбором 1,5 млн контактных данных с электронных адресов пользователей», — написала она в Twitter.

В феврале в британском парламенте обвинили Facebook в нарушении законов о конфиденциальности.

Парламентарии призвали провести подробное расследование в отношении методов работы платформы Facebook, использования данных пользователей и их друзей, а также «взаимности» в обмене данными.