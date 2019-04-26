Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США

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Посол США в России Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в видеообращении дипломата, опубликованном пресс-службой американского посольства в Twitter.

Хантсман приурочил свое выступление к 74-й годовщине встречи на Эльбе войск США и СССР во время Второй мировой войны.

«Эти солдаты, пожимающие друг другу руки, представляет собой символ, который служит нам напоминанием сегодня, когда мы снова переживаем период напряжённости между США и Россией и есть много вызовов в наших отношениях, что мир безопаснее и стабильнее, когда Америка и Россия принимают на себя обязательство найти пространство для диалога и дискуссии», — сказал он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал RT, что существует большое количество мировых проблем, которые и российская, и американская сторона могли бы решить совместными усилиями.

В частности, по его словам, Москва и Вашингтон могли бы скооперировать свои действия для урегулирования ситуации в Афганистане.

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