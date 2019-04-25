Захарова ответила на слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море
- РИА Новости
«Хотела бы напомнить господину послу, что Россия на протяжении своей многовековой истории неоднократно сталкивалась с подобными угрозами, которые выдавались за рекомендации, и на деле неоднократно доказывала их несостоятельность», — сказала она на брифинге.
По её словам, язык угроз и санкций стал «визитной карточкой» американской внешней политики, а заявления Хантсмана находятся вне «дипломатического поля».
«Нужно просто хорошо учить историю — это позволит избегать непростительных для дипломата ошибок», — отметила Захарова.
Представитель МИД посоветовала послу посетить парк «Патриот» и изучить проект храма Вооружённых сил России, ступени которого будут отлиты из трофейной гитлеровской техники.
Ранее слова Хантсмана в беседе с ФАН прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.