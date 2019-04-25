Захарова ответила на слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление посла США Джона Хантсмана, который пригрозил России развёрнутой в Средиземном море группировкой военно-морских сил во главе с двумя авианосцами.
Захарова ответила на слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море
  • РИА Новости

«Хотела бы напомнить господину послу, что Россия на протяжении своей многовековой истории неоднократно сталкивалась с подобными угрозами, которые выдавались за рекомендации, и на деле неоднократно доказывала их несостоятельность», — сказала она на брифинге.

По её словам, язык угроз и санкций стал «визитной карточкой» американской внешней политики, а заявления Хантсмана находятся вне «дипломатического поля».

«Нужно просто хорошо учить историю — это позволит избегать непростительных для дипломата ошибок», — отметила Захарова.

Представитель МИД посоветовала послу посетить парк «Патриот» и изучить проект храма Вооружённых сил России, ступени которого будут отлиты из трофейной гитлеровской техники.

Ранее слова Хантсмана в беседе с ФАН прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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