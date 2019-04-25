В США более 30 человек пострадали из-за утечки аммиака
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Об этом на своей странице в Twitter сообщил шериф округа Лэйк Кристофер Ковелли.
«К настоящему времени госпитализирован 31 человек из-за проблем, возникших в результате вдыхания (паров аммиака. — RT), сейчас угрозы жизни никого из пострадавших нет», — отмечается в заявлении.
Beach Park Incident: Thus far, 31 transports to hospitals due to inhalation issues. At this point, all transports are non-life-threatening. #BeachParkIncident— Lake County Sheriff (@LakeCoILSheriff) 25 апреля 2019 г.
Как уточняет CNN, утечка аммиака произошла из канистры, которую перевозил трактор в населённом пункте Бич Парк.
Ранее около 90 человек пострадали от удушья в результате утечки хлора в иракском городе Эль-Кут.