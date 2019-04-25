В США более 30 человек пострадали из-за утечки аммиака

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В пригороде Чикаго 31 человек пострадал в результате утечки аммиака.
В США более 30 человек пострадали из-за утечки аммиака
  • © Keith Levit
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Об этом на своей странице в Twitter сообщил шериф округа Лэйк Кристофер Ковелли.

«К настоящему времени госпитализирован 31 человек из-за проблем, возникших в результате вдыхания (паров аммиака. — RT), сейчас угрозы жизни никого из пострадавших нет», — отмечается в заявлении.

Как уточняет CNN, утечка аммиака произошла из канистры, которую перевозил трактор в населённом пункте Бич Парк. 

Ранее около 90 человек пострадали от удушья в результате утечки хлора в иракском городе Эль-Кут.

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