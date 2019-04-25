В Нур-Султане проходят переговоры по Сирии
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В отеле Ritz Carlton проходят двусторонние и трёхсторонние закрытые встречи участников — делегаций России, Турции и Ирана, которые являются странами — гарантами астанинского процесса, а также представителей Дамаска, сирийской оппозиции и спецпосланника Генсека ООН Гейра Педерсена.
Для Педерсена это первые астанинские переговоры по Сирии с момента назначения на должность.
Делегацию России возглавляет спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев, делегацию Ирана — помощник главы МИД по политическим вопросам Али Аскар Хаджи, Турции — замглавы МИД Седат Онал.
22 апреля стало известно, что Педерсен примет участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане.