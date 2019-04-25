В Нур-Султане проходят переговоры по Сирии

Очередной раунд переговоров в астанинском формате по Сирии начался в столице Казахстане Нур-Султане, передаёт РИА Новости.

В отеле Ritz Carlton проходят двусторонние и трёхсторонние закрытые встречи участников — делегаций России, Турции и Ирана, которые являются странами — гарантами астанинского процесса, а также представителей Дамаска, сирийской оппозиции и спецпосланника Генсека ООН Гейра Педерсена.

Для Педерсена это первые астанинские переговоры по Сирии с момента назначения на должность.

Делегацию России возглавляет спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев, делегацию Ирана — помощник главы МИД по политическим вопросам Али Аскар Хаджи, Турции — замглавы МИД Седат Онал.

22 апреля стало известно, что Педерсен примет участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане.