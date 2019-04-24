Пранкеры поговорили с Макроном от имени Зеленского

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с французским лидером Эммануэлем Макроном от имени победителя второго тура выборов президента Украины Владимира Зеленского.
Пранкеры поговорили с Макроном от имени Зеленского
  • РИА Новости

В первую очередь Макрон поздравил выдававшего себя за Зеленского пранкера и пожелал ему насладиться победой на выборах президента Украины вместе со своими близкими и родными.

Отмечается, что участники разговора обсудили, в частности, возможную экстрадицию действующего президента Украины Петра Порошенко в том случае, если он решит скрываться от украинского правосудия во Франции.

«Я не думаю, что первой страной, куда бы он поехал, была бы Франция. Не волнуйтесь», — указал Макрон.

В ходе телефонного разговора президент Франции также выразил намерение поддержать «Зеленского» в том, что касается минского формата.

Ранее российские пранкеры опубликовали запись разговора с Хуаном Гуаидо, объявившим себя врио президента Венесуэлы, от имени президента Швейцарии Ули Маурера.

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