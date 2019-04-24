В Мьянме заявили о заинтересованности в покупке оружия у России
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Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, военным страны, в частности, интересны российская бронетехника и стрелковое оружие.
«Конечно, мы заинтересованы во всех видах военной техники, включая артиллерию, танки, стрелковые оружие. Если техника подходит под наши требования, то, конечно, мы подумаем купить другую военную технику тоже в России», — сказал он.
Ранее член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не намерена отступать в вопросе покупки российских систем С-400, несмотря на позицию Соединённых Штатов.