В Мьянме заявили о заинтересованности в покупке оружия у России

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн заявил, что страна заинтересована в новых закупках вооружений у России.
В Мьянме заявили о заинтересованности в покупке оружия у России
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Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, военным страны, в частности, интересны российская бронетехника и стрелковое оружие.

«Конечно, мы заинтересованы во всех видах военной техники, включая артиллерию, танки, стрелковые оружие. Если техника подходит под наши требования, то, конечно, мы подумаем купить другую военную технику тоже в России», — сказал он.

Ранее член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не намерена отступать в вопросе покупки российских систем С-400, несмотря на позицию Соединённых Штатов.

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