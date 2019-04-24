СМИ: Ким Чен Ын отправился в Россию на поезде

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился в Россию с государственным визитом на спецпоезде. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во Владивостоке 25 апреля запланирована встреча Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным.

«Высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын ранним утром 24 апреля отправился на спецпоезде для нанесения визита в Российскую Федерацию», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что вместе с северокорейским лидером в Россию едут глава МИД КНДР Ли Ён Хо, начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль и другие высокопоставленные чиновники.

Ранее СМИ сообщали, что сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон прибыла во Владивосток.