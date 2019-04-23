Великий герцог Люксембурга Жан умер

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Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет.
Великий герцог Люксембурга Жан умер
  • Reuters
  • © Benoit Doppagne/File

Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.

«С глубокой грустью сообщаю о кончине моего глубоко любимого отца», —  указывается в заявлении королевской семьи для СМИ.

Уточняется, что бывший глава государства был госпитализирован 13 апреля из-за инфекции в лёгких. Его состояние резко ухудшилось 20-го числа. 

Отмечается, что скончавшийся правил страной с 1964 по 2000 год, после чего передал корону Анри, при этом сохранив все свои титулы.

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