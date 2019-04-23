Великий герцог Люксембурга Жан умер

Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет.

Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.

«С глубокой грустью сообщаю о кончине моего глубоко любимого отца», — указывается в заявлении королевской семьи для СМИ.

Уточняется, что бывший глава государства был госпитализирован 13 апреля из-за инфекции в лёгких. Его состояние резко ухудшилось 20-го числа.

Отмечается, что скончавшийся правил страной с 1964 по 2000 год, после чего передал корону Анри, при этом сохранив все свои титулы.