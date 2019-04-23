Суд в США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог

Федеральный апелляционный суд США отказался выпускать из-под стражи информатора WikiLeaks Челси Мэннинг под залог.

Об этом сообщает CNN.

Как указывает телеканал, Челси Мэннинг заключили под стражу 8 марта.

Информатор WikiLeaks была арестована за отказ давать показания большому жюри в рамках расследования, посвящённого данной организации. Сообщается, что федеральный судья посчитал её отказ неуважением к суду и приказал заключить Мэннинг под стражу, пока она не решит дать показания или большое жюри не завершит свою работу.