Суд в США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог

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Федеральный апелляционный суд США отказался выпускать из-под стражи информатора WikiLeaks Челси Мэннинг под залог.
Суд в США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог
  • Reuters
  • © Ford Fischer/News2Share/File

Об этом сообщает CNN.

Как указывает телеканал, Челси Мэннинг заключили под стражу 8 марта.

Информатор WikiLeaks была арестована за отказ давать показания большому жюри в рамках расследования, посвящённого данной организации. Сообщается, что федеральный судья посчитал её отказ неуважением к суду и приказал заключить Мэннинг под стражу, пока она не решит дать показания или большое жюри не завершит свою работу.

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