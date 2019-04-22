Таиланд и Камбоджа возобновили ж/д сообщение спустя почти полвека
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- РИА Новости
Как сообщает Bangkok Post, был восстановлен участок железной дороги от станции Араньяпратхет в Таиланде до станции Пойпет в Камбодже и разрушенный во время войны железнодорожный мост.
В церемонии возобновления железнодорожного сообщения участвовали премьер-министры двух стран, которые вместе прокатились на поезде.
В декабре 2018 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские компании готовы участвовать в строительстве новых железных дорог в Таиланде, а также поставлять в эту страну подвижной состав.