Таиланд и Камбоджа возобновили ж/д сообщение спустя почти полвека

Таиланд и Камбоджа возобновили железнодорожное сообщение, которое было прервано в 1973 году в результате гражданской войны в Камбодже.

Как сообщает Bangkok Post, был восстановлен участок железной дороги от станции Араньяпратхет в Таиланде до станции Пойпет в Камбодже и разрушенный во время войны железнодорожный мост.

В церемонии возобновления железнодорожного сообщения участвовали премьер-министры двух стран, которые вместе прокатились на поезде.

В декабре 2018 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские компании готовы участвовать в строительстве новых железных дорог в Таиланде, а также поставлять в эту страну подвижной состав.