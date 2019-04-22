Российские спасатели доставили в Мозамбик более 30 тонн гумпомощи

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Спасатели МЧС России доставили в Мозамбик более 30 тонн гуманитарного груза для пострадавших от циклона и наводнений.
Российские спасатели доставили в Мозамбик более 30 тонн гумпомощи
  • Reuters

«Самолёт Ил-76 доставил в город Бейра более 30 тонн грузов», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.

В состав гуманитарной помощи вошли палатки, одеяла и продукты питания. 

Отмечается, что в течение недели аналогичные грузы будут направлены в Зимбабве и Малави, которые также пострадали от стихии.

В марте Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщила, что второй по величине город Мозамбика Бейра и его пригороды были на 90% разрушены в результате циклона «Идай». В начале апреля сообщалось, что число жертв циклона «Идай» в Мозамбике достигло почти 600.

Inforeactor сообщал, что Мозамбик обратился к России с просьбой о гуманитарной помощи для пострадавших от циклона.

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